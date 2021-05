Les conseils de lecture de Fabienne

Fabienne Boidot-Forget,

responsable de la librairie Gibier à Pithiviers, vous conseille…

« Il n’est pire aveugle » de John Boyne

(JC Lattès – 22,90€)

Attention chef-d’œuvre ! John Boyne plonge au cœur du scandale des crimes pédophiles dont ont été victimes tant d’enfants irlandais et dénonce le poids de l’institution catholique dans son pays. Avec le talent immense qui le caractérise, il nous donne la sensation de partager les tourments de ses personnages et nous interpelle véritablement, que l’on soit catholique ou non car, au-delà de ce scandale, il traite avant tout de cette capacité que l’on peut avoir parfois à ne pas vouloir voir les choses en face (d’où ce titre…). La construction de la narration – on fait des allers et retours entre les années et tous les éléments se mettent progressivement en place à la manière d’un puzzle – est brillante. Un roman que l’on termine à bout de souffle.

