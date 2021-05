Les conseils de lecture de Fabienne

Fabienne Boidot-Forget,

responsable de la librairie Gibier à Pithiviers, vous conseille…

« Le parfum de l’exil » d’Ondine Khayat

(Charleston – 19€)

Mémoire familiale, génocide arménien, transmission, secret de famille… le roman d’Ondine Khayat est un élixir de vie(s). Portée par une écriture emprunte de poésie orientale et délicieuse à lire, l’autrice nous raconte ces vies brisées par l’exil, la souffrance, le déracinement, la mort mais aussi la nécessaire reconstruction malgré l’éternelle nostalgie du paradis perdu. Et, parce que la mémoire arménienne est aussi olfactive, l’univers de la parfumerie est en toile de fond tout au long du roman et on sort de cette lecture enivrée par une myriade de senteurs toutes mieux décrites les unes que les autres. Le parfum de l’exil est un magnifique roman dont il est difficile de s’extraire et dont on sait qu’on en gardera longtemps le souvenir.

• Librairie Gibier,

26, place du Martroi à Pithiviers (Loiret).

Tél. 02.38.30.01.60.

Internet : www.librairiegibier.com et sur Facebook et Instagram