Les conseils de lecture de Fabienne

Fabienne Boidot-Forget,

responsable de la librairie Gibier à Pithiviers, vous conseille…

« Chez nous »

de Louise Candlish

(Sonatine éditions – 22€)

Fiona et Bram Lawson pensaient s’être séparés « intelligemment ». Ils avaient, en tout cas, trouvé un accord : ils habiteraient à tour de rôle avec leurs enfants dans leur belle demeure de Trinity Avenue, dans le sud de Londres. Mais l’histoire a mal tourné. Très mal tourné.

Un jour d’hiver, en rentrant chez elle, Fiona tombe sur des déménageurs. Tous ses meubles ont disparu, il y a des gens dans sa maison – un couple qu’elle n’a jamais vu lui annonce qu’il en est le nouveau propriétaire. Fiona essaie immédiatement de joindre Bram, mais son numéro est hors service. Et ses enfants, eux aussi, sont introuvables. Cauchemar éveillé ? Cela ne fait que commencer !

On embarque pour un thriller classique dans un joli quartier de Londres et on se retrouve plongé au cœur d’une déconfiture conjugale aux conséquences vertigineuses. La parole est donnée tour à tour à chacun des époux, la vie du quartier r est minutieusement décrite, les rebondissements ponctuent ce roman dont le titre aurait pu être « Faux semblants »…Bref tous les ingrédients sont réunis pour passer un excellent moment de lecture !

• Librairie Gibier,

26, place du Martroi à Pithiviers (Loiret).

Tél. 02.38.30.01.60.

Internet : www.librairiegibier.com et sur Facebook et Instagram