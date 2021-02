Les conseils de lecture de Fabienne

« Nature humaine » de Serge Joncour

Prix Femina 2020

La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce dernier jour de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot, semble redouter davantage l’arrivée des gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d’un autre monde, l’agonie de cette vie paysanne qui lui paraissait immuable enfant.

Dans les temps troubles et cruels que nous vivons actuellement, Fabienne Boidot-Forget, responsable de la librairie Gibier à Pithiviers, vous conseille de lire ce roman dans lequel Serge Joncour orchestre presque trente ans d’histoire nationale où se répondent les progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes successives qui ont jalonné la fin du XXe siècle et nous instruit magnifiquement sur notre humanité en péril.

