Les conseils de lecture de Fabienne

Fabienne Boidot-Forget, responsable de la librairie Gibier à Pithiviers, vous conseille en cette rentrée littéraire plusieurs ouvrages à découvrir…

« Mirrorland » de Carole Johnstone

Fleuve Editions – 21,90€

(Certains ouvrages sont disponibles en Poche)

Un thriller dans lequel les souvenirs nous jouent parfois des tours. Un roman labyrinthe à l’atmosphère intense. Greer Hendricks Cat est partie s’installer à Los Angeles, loin de sa ville natale d’Edimbourg, et de sa sœur jumelle, El, dont elle est sans nouvelles depuis de longues années. La première partie de sa vie semble effacée de sa mémoire. Mais le jour où elle apprend la disparition inquiétante de sa sœur, elle décide de rentrer en Ecosse. La police locale l’attend en effet pour l’interroger. Peu après son arrivée, des messages apparaissent en divers endroits de la maison, tels des indices dans une chasse au trésor. Tous font référence à Mirrorland, le pays imaginaire que les deux sœurs s’étaient inventé dans leur enfance, à la fois terrain de jeu et refuge personnel.

Qui sème ces indices ? Qu’est-il véritablement arrivé à El ? Cat comprend alors qu’elle devra déverrouiller sa mémoire pour comprendre le présent.

La construction de ce policier psychologique est vraiment très originale. Le lecteur est ballotté du passé au présent, de la réalité à l’imaginaire, sans plus trop savoir où il se trouve. L’intrigue fait penser à une pelote de fil que l’on devrait dérouler jusqu’à la fin pour tomber – de très très haut – sur un dénouement totalement inattendu ! Du très bon roman policier.

