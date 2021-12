Les conseils de lecture de Fabienne

Fabienne Boidot-Forget, responsable de la librairie Gibier à Pithiviers, vous conseille en cette rentrée littéraire plusieurs ouvrages à découvrir…

« Six pieds sur terre » d’Antoine Dole

Robert Laffont – 18€

(Certains ouvrages sont disponibles en Poche)

« Sans même s’en rendre compte, on marche vers ce qui nous rend vivant. »

Le premier roman de littérature générale d’Antoine Dole, alias Mr Tan, auteur de la série jeunesse phénomène Mortelle Adèle.

Sans le savoir, Camille et Jérémy marchent l’un vers l’autre depuis leur naissance. Devenus adultes, ils s’aiment sans parvenir à être heureux ensemble, Jérémy s’efforçant de cacher à Camille les ombres qui le hantent. Le jour où Camille lui confie le désir de porter leur enfant, Jérémy ne parvient plus à tenir debout face aux possibles sur le point de s’écrire. La perspective de devenir père convoque lentement toutes les morts, car comment donner la vie quand on peine soi-même à trouver sa place parmi les vivants ?

La dépression, le suicide, le mensonge, les traumatismes de l’enfance et la difficulté à se construire sont au cœur de ce premier roman. Antoine Dole, que l’on connaît sous le nom de M. Tan comme créateur du personnage Mortelle Adèle, livre un portrait intimiste à la fois terrible et bouleversant, celui d’un homme qui ne parvient jamais à trouver sa place ni dans la société ni dans son couple. Paradoxalement, si le sujet peut sembler terrible, l’écriture apporte légèreté et douceur. La souffrance du héros est vraiment palpable et paraît réelle. Un texte noir mais qui vous emporte jusqu’à la dernière page…

