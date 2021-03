Les conseils de lecture de Fabienne

Fabienne Boidot-Forget,

responsable de la librairie Gibier à Pithiviers, vous conseille…

« Térébenthine » de Carole Fives

« Certains, ou plutôt devrais-je dire certaines, se sont étonnés du peu d’artistes femmes citées dans notre programme d’histoire de l’art. Je leur ai donné carte blanche aujourd’hui. Mesdemoiselles, c’est à vous ! »

Quand la narratrice s’inscrit aux Beaux-Arts, au début des années 2000, la peinture est considérée comme morte. Les professeurs découragent les vocations, les galeries n’exposent plus de toiles.

Devenir peintre est pourtant son rêve. Celui aussi de Luc et Lucie, avec qui elle forme un groupe quasi clandestin dans les sous-sols de l’école. Un lieu de création en marge, en rupture.

Pendant ces années d’apprentissage, leur petit groupe affronte les humiliations et le mépris. L’avenir semble bouché. Mais quelque chose résiste, intensément.

On retrouve avec plaisir la plume incisive de Carole Fives, cette écriture précise et nerveuse qui est sa marque de fabrique. Tout sonne juste dans cette description de la quête artistique d’un trio d’amis, étudiants aux Beaux-Arts, leurs illusions bien souvent perdues en chemin, les passions qui les animent et les détruisent aussi parfois, leurs rêves que l’institution piétine. Au final un texte extrêmement intéressant et une belle réflexion sur l’art contemporain.

