Les économies d’énergie en question dans le Sud-Essonne

Les mairies de Janville-sur-Juine, Boissy-sous-Saint-Yon, Mauchamps, Bouray-sur-Juine, Lardy, Etréchy, Chamarande, Boissy-le-Cutté et Villeconin vont chacune organiser une réunion publique dédiée aux économies d’énergie, en partenariat avec Gaz Tarif Réglementé, fournisseur de gaz naturel au tarif réglementé.

L’objectif est d’informer les participants des solutions existantes pour réduire leur consommation d’énergie et à terme préserver leur pouvoir d’achat. Un temps d’échange permettra aux participants d’avoir des conseils et réponses à leurs questions concernant les économies d’énergie. Entrée libre et gratuite.

Les réunions en détails

 Janville-sur-Juine jeudi 4 novembre à 20h à la salle polyvalente

 Boissy-sous-Saint-Yon vendredi 12 novembre à 20h à la Canopée

 Mauchamps lundi 15 novembre à 20h à la salle des fêtes

 Bouray-sur-Juine jeudi 18 novembre à 20h dans la salle du Conseil municipal

 Lardy mardi 23 novembre à 20h à la salle René-Cassin

 Etréchy vendredi 26 novembre à 20h à l’espace Jean-Monnet

 Chamarande mercredi 1er décembre à 20h à la salle des associations

 Boissy-le-Cutté vendredi 3 décembre à 20h à la salle polyvalente

 Villeconin lundi 6 décembre à 20h à l’école de la Renarde.