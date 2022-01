Les Jardiniers en Essonne reprennent de l’activité

Les Jardiniers en Essonne est une association de jardiniers amateurs. Auprès d’elle, vous trouverez : conseils de jardinage, trocs de plantes, conférences, visites de jardins… Venez découvrir de nouvelles méthodes de jardinage respectueuses de la nature. Vous recevrez la « Gazette des Jardiniers en Essonne » qui vous apportera tous les mois des conseils pour réussir votre jardin et aussi leur newsletter hebdomadaire « La lettre des Jardiniers en Essonne ». N’hésitez pas à les contacter ! Et retrouvez régulièrement leur programme dans nos colonnes !

Prochains rendez-vous

 Samedi 15 janvier à 14h30 à Orsay

Les Hellébores par Monique Wachthausen à la Maison des Associations, 7, avenue du Maréchal-Foch. Inscription indispensable au 06.77.17.04.91.

 Samedi 29 janvier à 20h à Baulne

Réunion annuelle du club du Val d’Essonne et du club Entre Juine et Renarde au 86, route de Corbeil. Inscriptions 06.08.69.68.17/01.64.57.69.48.

 Samedi 5 février à Sainte-Geneviève-des-Bois

« Sous le sol, la vie » à 14h30 au foyer Emile-Thomas, 6, rue de Montlhéry par Françoise Brun. Inscriptions 06.13.41.72.60.

 Samedi 12 février à Orsay

« Les hortensias, taille et entretien » à 14h30 à la Maison des associations, 7, avenue du Maréchal-Foch par Monique Wachthausen. Inscriptions 06.77.17.04.91.

 Samedi 12 février à D’Huison-Longueville

« Pourquoi et comment jardiner sans pesticides » à 14h30 au 2, route d’Etampes par Michèle Lelarge. Inscriptions 01.64.57.69.48.50 ou 06.89.43.03.09.

• Contact : [email protected]

& www.jardiniers91.com

& sur facebook