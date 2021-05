Les Jardiniers en Essonne vous invitent à participer à Secrets de jardins en Essonne

Cette manifestation, qui a lieu deux fois par an, les premiers week-ends de juin et d’octobre, vous ouvre les portes de jardins de particuliers.

Ces jardins sont tous différents, par la taille déjà, de 200 m2 à 1,5 hectare, mais surtout par leur diversité.

Vous traverserez des bosquets de bambous, admirerez des arbres majestueux, regarderez avec étonnement des rosiers-lianes partir à l’assaut du ciel qu’ils frôlent de leurs pétales ou nonchalamment étalés sur une maisonnette, vous écouterez les frémissements de ruisseaux ou de cascades.

Vous découvrirez des potagers bio où les légumes sont cultivés de façon naturelle, des vignes qui s’enroulent sur de jolies gloriettes. Dans un autre jardin, des rosiers anciens entourent un vaste bassin peuplé de superbes nénuphars .

Dans un autre encore, vous ferez silence pour écouter le bourdonnement des abeilles, occupées à butiner des plantes mellifères. Vous observerez de magnifiques oiseaux dans leur vaste volière ou de jolies poules occupées à picorer. Et tant d’autres choses encore ! C’est cela, Secrets de jardins en Essonne, admirer de magnifiques jardins, foisonnant d’idées d’aménagement ou de décoration, de choix de plantes, d’arbres ou arbustes fleuris.

C’est aussi découvrir des jardiniers-artistes : peintres ou tourneurs sur bois, sculpteurs, créateurs de fresques de mosaïque, collectionneurs d’outils anciens, parfois chanteurs ou prêtant leur jardin le temps d’un spectacle de danse .

Mais, Secrets de jardins en Essonne, c’est surtout la rencontre de jardiniers chaleureux, désireux de partager leurs passions et leurs secrets de jardinage.

Ils vous donnent rendez-vous les samedi 5 et dimanche 6 juin.

• Pour connaître la liste des jardins ouverts, rendez-vous sur

le site des Jardiniers en Essonne (www.jardiniers91.com) ou celui du CDT91 (www.essonnetourisme.com)