Les Journées Européennes des Métiers d’Art auront bien lieu

Les prochaines Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) se tiendront du mardi 6 au dimanche 11 avril, partout en France et dans les pays européens partenaires. Centrée autour de la thématique « Matières à l’œuvre », cette nouvelle édition sera riche en expériences, en animations et en interactions, aussi bien physiques que digitales.

L’institut National des Métiers d’Art (INMA) a récemment réalisé une enquête auprès des professionnels du secteur qui a révélé l’importance de faire perdurer des événements aussi fédérateurs que les Journées Européennes des Métiers d’Art. C’est pourquoi cette 15e édition offrira avant tout l’opportunité, pour le public, d’aller à la rencontre des professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant, que ce soit par :

– des ouvertures d’ateliers à destination de tous, pendant lesquels les visiteurs auront le privilège de se retrouver au cœur des espaces de création ;

– des Rendez-vous d’Exception, sous forme de visites et de rencontres exclusives dans des chantiers, monuments patrimoniaux et lieux emblématiques des métiers d’art et du patrimoine vivant habituellement pas, ou peu, accessibles ;

– une exposition-événement au Mobilier national, Galerie des Gobelins, intitulée « Matières à l’œuvre : matière à penser, manière de faire », organisée par l’INMA du vendredi 9 avril au dimanche 9 mai. A travers toute la France, des manifestations et expositions regrouperont, dans un même espace, des professionnels aux savoir-faire variés ;

– des événements partout en Europe afin de faire découvrir au public de chaque pays les savoir-faire des professionnels participants.

Qui plus est, cette nouvelle édition des JEMA sera marquée par une riche programmation digitale. Des contenus inédits seront proposés pendant toute la semaine et diffusés sur les réseaux sociaux de l’INMA comme sur ceux des participants, afin de renforcer les expériences et temps forts du format traditionnel des JEMA.

Au programme, découvertes, rencontres virtuelles, visites interactives et jeux en ligne, à l’instar d’un chatbot sur le thème des métiers d’art, qui permettra au public de se mettre dans la peau d’un créateur, de choisir sa matière de prédilection et de découvrir quelle œuvre exceptionnelle présentée pendant les JEMA 2021 lui correspond. Tout en orientant les visiteurs vers une programmation personnalisée, cet outil sera l’occasion d’explorer, de manière ludique, la diversité des pratiques des métiers d’art et du patrimoine vivant.

Enfin, l’INMA a décidé de prolonger la période de candidature pour les professionnels afin de leur offrir un délai supplémentaire pour imaginer une programmation in situ qui s’adapte au contexte.

Tous les ateliers, professionnels des métiers d’art, Entreprises du Patrimoine Vivant, établissements de formation, ainsi que lieux culturels et patrimoniaux souhaitant participer aux JEMA ont désormais jusqu’au 15 février pour candidater sur le site internet de l’événement (www.journeesdesmetiersdart.fr) en proposant une programmation mettant en valeur leur savoir-faire, leur métier et leur production.

• Retrouvez toute la programmation sur www.journeesdesmetiersdart.fr