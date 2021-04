Week-end de clôture des Journées Européennes des Métiers d’Art

Les Journées Européennes des Métiers d’Art ont commencé mardi dernier et se poursuivent encore pour trois jours de découvertes et d’échanges avec les professionnels des métiers d’art, jusqu’à ce dimanche 11 avril. Coordonnées par l’Institut National des Métiers d’Art, elles célèbrent les savoir-faire, les talents et la créativité des professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant autour du thème « Matières à l’œuvre ».

Devenue presque entièrement digitale, hormis dans les territoires d’Outre-Mer, cette édition propose depuis quelques jours déjà des centaines d’animations numériques partout en France, mais aussi en Europe : live, démonstrations, visio-conférences ou encore portraits vidéos d’artisans d’art rythment ces 15es JEMA.

Voici quelques animations à suivre pendant ce grand week-end de clôture :

– Un live du chantier de Notre-Dame de Paris samedi matin

– Des visites 3D des incubateurs des Ateliers de Paris

– Un chatbot pour se glisser dans la peau d’un artisan d’art, pensé par l’INMA et l’entreprise Ask Mona

– Des découvertes des formations de la Manufacture de Sèvres

– Un live avec la plumassière Marion Hawecker

– Une création en direct d’un vitrail en broderie par la Maison Aimard

• Retrouvez toute la programmation sur www.journeesdesmetiersdart.fr