Les Nuits de la lecture 2022 en Essonne

Les Nuits de la lecture, organisées pour la première fois par le Centre national du livre (CNL) sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 20 au 23 janvier au cours de quatre soirées, avec un temps fort le samedi 22 janvier. Le public sera invité à participer, dans le respect des mesures sanitaires, à des événements autour du thème de l’amour épousant l’injonction célèbre de Victor Hugo : « Aimons toujours ! Aimons encore ! ». Près de 300 lieux seront ouverts au public dans toute l’Ile-de-France pour célébrer le plaisir de lire.

Cette 6e édition aura pour parrain l’auteur François-Henri Désérable et pour marraine l’autrice Maria Pourchet, salués par la critique lors de la rentrée littéraire 2021. Leurs derniers romans, respectivement « Mon maître et mon vainqueur » (Gallimard) et « Feu » (Fayard), proposent une exploration profonde et intemporelle de l’amour, thème de ces Nuits de la lecture.

Quelques propositions d’animations en Essonne…

Angerville

 A la médiathèque

Vendredi 21 janvier à partir de 19h, soirée doudous lecture pour les petits. Dès 3 ans. Samedi 22 janvier, dès 10h30 partage de lectures « Parlons bouquins ».

Arpajon

 A l’Espace socioculturel 29.31

Le 22 janvier, l’Espace socioculturel 29.31 organise 3 séances de lecture : pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans, à 11h, Petites histoires pour p’tites oreilles sur le thème « Amour, douceur et doudous » (Bibliothèque) ; à 17h30, pour les familles et enfants « Histoires amoureuses » (Bibliothèque) ; à 19h, pour tous « Aimons toujours ! Aimons encore ! », soirée et repas partagé autour de textes lus, chansons, poésies, musique (Ateliers du 29). Gratuits, sur inscription au 01.64.90.75.05.

Athis-Mons

 Samedi 22 janvier, plusieurs événements sont proposés comme une braderie de livres et vinyles ou des lectures en pyjama à la médiathèque Simone-de-Beauvoir ou des lectures nocturnes pour les petits à la médiathèque René-Goscinny. Plus d’informations sur www.mairie-athis-mons.fr ou au 01.69.57.81.81.

Ballainvilliers

 A la médiathèque

Pour la 6e édition des Nuits de la lecture, la ville propose un programme sur le thème de la sorcellerie. Rendez-vous samedi 22 janvier à partir de 17h.

Bouray-sur-Juine

 A la Maison des Part’âges

Atelier d’écriture le samedi 22 janvier de 15h30 à 18h.

 Au centre de loisirs

Atelier musical, atelier théâtre, atelier créatif…

 A la Maison Valentine

Réalisation de cartes de vœux, soirée contée autour du livre de Gérard Jugnot « C’est l’heure des contes ».

 A la médiathèque

Jusqu’au 12 février, exposition des travaux réalisés. Dès le 22 janvier, diffusion des réalisations musicales et théâtrales du Centre de Loisirs sur les réseaux et sur la chaine YouTube de la médiathèque ainsi que du concert « Chansons d’amour, chansons toujours ! ». Samedi 22 janvier, Isabelle Latapie chante vos chansons d’amour préférées, accompagnée par Damien Argentieri.

Corbeil-Essonnes

 A la médiathèque Pierre-Seghers

Le samedi 22 janvier de 14h à 17h, promenade en compagnie de Victor Hugo à la découverte de l’album « Victor Hugo s’est égaré ».

Dourdan

 A la médiathèque Le Grimoire

Vendredi 21 janvier de 17h à 19h, les bibliothécaires vous proposent une visite insolite et vous invitent à découvrir ce qui se cache dans les coulisses de la médiathèque. Samedi 22 janvier à 17h30 : lecture-ciné par la compagnie Simagine.

Epinay-sur-Orge

 A la médiathèque

Rendez-vous samedi 22 janvier à partir de 18h30.

Etampes

 A la médiathèque Diane de Poitiers

Vendredi 21 janvier à partir de 19h, spectacle « La vengeance du grand Murdoch » par François Vincent, conteur et musicien. Dès 10 ans. Samedi 22 janvier à 11h, contes en kamishibaï. Dès 4 ans.

Gif-sur-Yvette

 A la médiathèque

Apéro-polar le vendredi 21 janvier à 19h.

Igny

 A la médiathèque Pierre-Seghers

Rendez-vous samedi 22 janvier à 20h.

La Ville-du-Bois

 A la bibliothèque

Vendredi 21 janvier à 18h. Sur inscription au 01.64.49.59.41.

Marolles-en-Hurepoix

 A la médiathèque Jean-Fargès

Samedi 22 janvier, dans la cadre de la « Nuit de la Lecture », une soirée « Pyjama » sera proposée avec des lectures d’albums à 17h30 par les bibliothécaires pour les 3/6 ans. Les enfants peuvent s’inviter en pyjama à cette séance. Sur réservation. Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. Tél. 01.64.56.11.43.

Montgeron

 A la médiathèque du Carré d’Art

Conférence d’initiation aux haïkus avec Pascale Senk, autrice, haïkiste et éditrice, dans le cadre de Janvier japonais. Le samedi, karaoké spécial Japon avec des musiques de J-Pop ou encore des génériques d’animés. Jeudi 20 de 17h à 19h, sur inscription, et samedi 22 de 15h à 17h.

Morangis

 A la médiathèque

Rendez-vous le 21 janvier à 20h pour une soirée lecture à voix haute de texte choisis et le 22 janvier à 10h30 pour une programmation spéciale. Inscriptions au 01.69.57.82.60.

Morigny-Champigny

 A la médiathèque

Vendredi 21 janvier à 20h30, « Les tops nobels de la francophonie » par Christophe Bonzom, comédien, lecteur public, chanteur de la Compagnie Les Intranquilles.

Ollainville

 Au pavillon de la Butte aux Grès

Jeudi 20 janvier à 18h, « Histoires du Grand Nord au coin du feu » pour les enfants de 4 à 8 ans et leurs parents. Inscriptions 01.60.83.27.84.

Saint-Chéron

 Au Club des Tourelles

Samedi 22 janvier à 20h, venez lire des extraits des ouvrages que vous avez aimés sur le thème proposé cette année : « Aimons toujours ! Aimons encore ! » en compagnie de Ciceron Angledroit, auteur de nombreux romans policiers.

Saint-Michel-sur-Orge

A la médiathèque Marie-Curie

Le samedi 22 janvier à 19h. Sur réservation au 01.69.72.84.60. Tout public.

Yerres

 A la librairie « Au pain de 4 livres »

Samedi 22 de 18h30 à 20h30. En début de soirée, lecture d’albums sur le thème de l’amour pour les enfants dans un cadre douillet. Poursuite des festivités avec deux clubs de lecture, pour les ados et les adultes, pour faire découvrir ses coups de cœur de ce début d’année 2022.

• Pour en savoir plus : www.nuitdelalecture.fr