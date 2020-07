La culture au grand air est de retour ! La Région Ile-de-France offre aux Franciliens, cet été encore, un moment de théâtre populaire et gratuit dans ses îles de loisirs.

Orchestrée par le centre dramatique national itinérant Les Tréteaux de France, l’opération L’Ile-de-France fête le théâtre se déroule, pour sa 4e édition dans les îles de loisirs de Port aux Cerises de Draveil, Cergy-Pontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines successivement : à Draveil (91) du 18 au 26 juillet, à Cergy-Pontoise (95) du 8 au 16 août et à Saint-Quentin-en-Yvelines (78) du 22 au 30 août.

A l’affiche six spectacles gratuits pour tous et des sept ateliers d’initiation à l’art théâtral gratuits pour grands et petits (lecture, clowns, jeux d’ombre…)avec, en prime, une animation théâtrale dans les allées des îles de loisirs « La Boîte » (dès 8 ans).

Les spectacles : « Britannicus » (grand classique, dès 14 ans) de Jean Racine (1h50), « Faire forêt » – Variations Bartleby (grand spectacle populaire, dès 14 ans) de Simon Grangeat (1h30). « Venavi » (spectacle jeune public, dès 7 ans) de Rodrigue Norman (45 min), « Frissons » (spectacle jeune public, dès 4 ans) de Magali Mougel et Johanny Bert, « Le Premier Homme » (lecture musicale, dès 8 ans) d’après Albert Camus (1h) et « Retour de bal » (spectacle en plein air, dès 12 ans), d’après La Peur des coups, de Georges Courteline (30 min).

• Infos et réservations sur treteauxdefrance.com

Par téléphone au 01.55.89.12.59.

Par mail à [email protected]