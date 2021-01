Loisirs : L’humour au rendez-vous avec ce roman policier

Claude Picq habite Mennecy et vient de publier un nouveau roman policier.

Une nouvelle série qui met en scène un flic atypique évoluant en banlieue parisienne dans le Val-de-Marne et l’Essonne. Mais les fidèles lecteurs de Cicéron Angledroit ne doivent pas s’inquiéter, car les Cicéron continuent leur carrière chez Palémon (www.palemon.fr) et le 14e va sortir courant février.

Ce nouveau roman est publié sur Amazon. L’intéressé explique ce choix : « Pour faire simple, parce que je n’ai guère eu d’alternative. Mon but est que mon livre (début d’une série) soit disponible facilement à celles et ceux qui me font l’amitié de suivre ce que je fais ».

Deux autres romans vont suivre

Ce premier roman policier « Jo le Clito boit la tasse » est le « pilote ». Deux autres sont écrits et verront le jour (ou pas) en fonction de l’accueil de ce premier volume. Il s’agit d’aventures où l’humour fait place à la violence. Dès le second, le héros reprendra son nom de baptême (Jo Fulgado), « car j’ai bien conscience (que j’assume) que son sobriquet peut ne pas plaire à tout le monde »? souligne Claude Picq.

Résumé du roman policier

« Un flic qui n’aime pas la police qui le lui rend bien »? voilà comment je pourrais me définir. Forcément, quand la toute nouvelle Miss France est retrouvée, au lendemain de son sacre, comme une vulgaire carcasse de mobylette, au fond de la Seine, il n’y a pas grand monde pour se mouiller. Alors qui va au charbon ? Suivez-moi, Joaquim Pereira Fulgado dit Jo le Clito, dans ce road-trip fluvial mis en scène par la Seine. Pas besoin de savoir nager, je m’occupe de tout. On se retrousse les manches, du pantalon, et on y va ! Je vous attends sur le quai de Choisy.

L’auteur Claude Picq

L’auteur Claude Picq est né en 1953 à Ivry, ceinture verte de Paris transformée, entre temps, en banlieue rouge. Il connaît bien cette banlieue pour en avoir vécu l’évolution sur plus d’un demi-siècle. C’est un observateur lucide qui nous fait bénéficier d’un regard décalé sur notre époque. Il est également le père de Cicéron Angledroit, un détective un peu en marge, dont les aventures sont publiées aux Editions Palémon. L’humour est son arme.

« Jo le Clito boit la tasse » est disponible broché (9€ port compris) et en E-book (2,99€) sur www.amazon.fr.