L’orchestre de l’Opéra de Massy propose un concert du nouvel an en ligne

Suite aux directives gouvernementales, le traditionnel concert du nouvel an offert par l’agglomération Paris Saclay ne pourra se tenir.

Cependant, l’Orchestre de l’Opéra de Massy, en accord avec l’agglomération, proposera tout de même ce rendez-vous sur internet, sur le site de l’agglomération (www.paris-saclay.com), de l’orchestre (https://orchestredemassy.com) et de l’Opéra de Massy (www.opera-massy.com), ainsi que les différents réseaux sociaux. Cette diffusion sera proposée gratuitement. Rendez-vous le 1er Janvier à 11h pour la première diffusion de ce concert qui réserve comme chaque année de nombreuses surprises musicales (le concert sera disponible en Replay) Programme : Surprise

Direction : Constantin Rouit et Dominique Rouits