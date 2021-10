Opération « Secrets de jardins en Essonne »

Une nouvelle fois, de magnifiques jardins de particuliers seront à découvrir à l’occasion de la nouvelle édition de « Secrets de Jardins » organisée par les Jardiniers en Essonne les samedi 2 et dimanche 3 octobre.

Baulne

– Jardin de la Tourbière, 17, rue du Mosnil, samedi et dimanche de 14h à 18h.

– Le jardin de Janine, 17, rue du Mosnil, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

D’Huison-Longueville

Chantefeuilles, 15, rue de la Grange Larchée, samedi et dimanche de 14h à 18h.

Guigneville-sur-Essonne

Jardin des Mésanges, 4, allée des Ecureuils, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Janville-sur-Juine

La Symphorine, 29, rue de Janville, samedi et dimanche de 14h à 18h.

La Forêt-le-Roi

Jardin de l’Aridaine, 40, rue Saint-Médard, samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Mennecy

La Gaudine, 24, rue de la Fontaine, samedi et dimanche de 14h à 18h.

Montlhéry

Jardin de la Perrière, 13, chemin de la Perrière, samedi et dimanche de 14h à 18h.

Orsay

Au Paradis des Bruyères, 26, route de Montlhéry, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h.

Puiselet le-Marais

Le jardin ludique de Patrick et Roland, 2, rue de l’église, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Saclas

Les Prés de Gittonville, 21, rue de Gittonville, samedi et dimanche de 14h à 18h.

Saint-Michel-sur-Orge

Jardins des Humanités, 90, rue du Général de Gaulle, samedi et dimanche de 10h à 12h.

Saint-Sulpice-de-Favières

Le Jardin de Mémé, 17, ruelle Saint-Pôl, dimanche de 10h à 18h.

Villeconin

– Astrances et Campanules, 8 bis, rue des Rieux, samedi de 14h à 18h.

– Jardins de la Renarde, rue des Rieux, samedi de 14h à 18h.

• Retrouvez toutes les informations sur les sites : www.jardiniers91.com

& www.facebook.com/jardiniers.en.essonne.val.essonne