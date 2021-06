Où chiner ce week-end en Essonne ?

Dans nos éditions papier et numérique de ce jeudi 10 juin, retrouvez les rendez-vous des chineurs de la semaine et même jusqu’à fin août (brocantes, vide-greniers, braderies, marchés et terroir, rendez-vous de collectionneurs…).

Les vide-greniers de ce week-end…

Athis-Mons

 Brocante des Gravilliers Organisée par les parents d’élèves des écoles Jules Ferry le samedi 12 juin de 8h à 18h sur l’esplanade du marché des Gravilliers.

Bouville

 Vide-greniers Dimanche 13 juin dans les rues du village.

Brétigny-sur-Orge

 Vide-greniers Dimanche 13 juin devant Décathlon.

Bures-sur-Yvette

 Vide-garages Dimanche 13 juin de 10h à 17h.

Chevannes

 Troc et Puces Dimanche 13 juin.

Etampes

 Vide-greniers Dimanche 13 juin sur l’île de loisirs.

Etréchy

 Vide-greniers Dimanche 13 juin au Champ de foire.

Gif-sur-Yvette

 Vide-greniers Dimanche 13 juin sur le parking Intermarché.