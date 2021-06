Où chiner ce week-end en Essonne ?

Dans nos éditions papier et numérique de ce jeudi 24 juin, retrouvez les rendez-vous des chineurs de la semaine et même jusqu’à fin août (brocantes, vide-greniers, braderies, marchés et terroir, rendez-vous de collectionneurs…).

Les vide-greniers de ce week-end… Angerville

 Vide-greniers Samedi 26 juin rue de Dourdan.

Boissy-sous-Saint-Yon

 Vide-maisons Samedi 26 et dimanche 27 juin de 9h à 18h dans le village. Rens. 01.64.91.92.93.

Breuillet

 Vide-greniers Dimanche 27 juin au club Port Sud.

Corbeil-Essonnes

 Vide-greniers Organisé par l’association Paceb le samedi 26 juin bd Kennedy. Tarif 5€/2ml. Renseignements 06.61.88.19.48.

Itteville

 Vide-greniers Dimanche 27 juin sur le parking Intermarché.

Maisse

 Foire à tout Organisée par l’Amicale de Maisse le dimanche 27 juin boulevard des Alliés.

Varennes-Jarcy

 Vide-greniers Dimanche 27 juin à La Grande Ferme. Réservations 01.69.00.11.33.

Valpuiseaux

 Brocante Organisée par l’AVE et l’ASMV les samedi 26 et dimanche 27 juin au 2 ter, rue de la Lieue. Le parking se fera sur l’aire de retournement au bout de la rue de la Lieue. L’association rappelle qu’elle recherche des objets, petits mobiliers pour alimenter cette brocante dont le but est de financer la rénovation des tableaux et statuettes de l’église qui font partie du patrimoine de la commune. Merci de les contacter pour venir chercher les objets. Contact Xavier : 06.09.10.97.49.