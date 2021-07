Où chiner cet été en Essonne ?

Dans nos éditions papier et numérique de ce jeudi 8 juillet, retrouvez les rendez-vous des chineurs de la semaine et même jusqu’à la fin de l’été (brocantes, vide-greniers, braderies, marchés et terroir, rendez-vous de collectionneurs…).

Les vide-greniers de ce week-end…

Angerville

 Vide-greniers Samedi 10 juillet rue de Dourdan.

Bouville

 Vide-greniers Mercredi 14 juillet à la base de loisirs.

Breuillet

 Vide-greniers Dimanche 11 juillet rue de la Gare et dans le parc du Moulin.

Etampes

 Vide-greniers Dimanche 11 juillet sur l’île de loisirs.

Gif-sur-Yvette

 Vide-greniers Dimanche 11 juillet sur le parking Intermarché.

La Ferté-Alais

 Vide-greniers Dimanche 11 juillet de 9h à 17h en centre-ville. Rens. 06.11.94.04.51 ou [email protected] ou 06.77.30.30.22.

Milly-la-Forêt

 Foire à la brocante Dimanche 11 juillet sous la halle en centre-ville.

Saint-Michel-sur-Orge

 Vide-greniers Dimanche 11 juillet rue de Montlhéry.