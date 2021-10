Où chiner en Essonne ?

Dans nos éditions papier et numérique de ce jeudi 30 septembre, retrouvez les rendez-vous des chineurs de la semaine et même jusqu’à la fin octobre (brocantes, vide-greniers, braderies, marchés et terroir, rendez-vous de collectionneurs…).

Les « nombreux » vide-greniers de ce week-end…

Bièvres

 Vide-greniers Dimanche 3 octobre Rue de l’Eglise, Place de l’Eglise, Rue des Mathurins. Inscriptions au 01.69.85.33.93 ou par mail à [email protected]

Brétigny-sur-Orge

 Vide-greniers Samedi 2 octobre place du marché couvert.

Briis-sous-Forges

 Brocante de la caisse des écoles Le dimanche 3 octobre, toute la journée dans le quartier des écoles.

Chilly-Mazarin

 Vide-greniers Dimanche 3 octobre dans le parc de l’hôtel de ville.

Corbeil-Essonnes

 Vide-greniers Dimanche 3 octobre rue de Robinson.

D’Huison-Longueville

 Vide-greniers Organisé par le Comité des fêtes le dimanche 3 octobre rue de l’Egalité.

Egly

 Vide-greniers Dimanche 3 octobre sur le parking de la gare RER.

Igny

 Vide-greniers Samedi 2 octobre sur la place de la Ferme.

Juvisy-sur-Orge

 Vide-greniers Dimanche 3 octobre place de l’Orge.

Le Mérévillois

 Vide-greniers Dimanche 3 octobre sur le site de l’ancienne gare, face à la tour Trajane avec rassemblement de véhicules anciens. Réservation obligatoire au 06.32.62.79.07.

Le Plessis-Pâté

 Vide-greniers Organisé par la Caisse des écoles le dimanche 3 octobre de 9h à 17h.

Longjumeau

 Vide-greniers Dimanche 3 octobre au skatepark.

Mauchamps

 Vide-maisons Dimanche 3 octobre dans les rues du village. Rens. 06.81.06.99.32 ou [email protected] ou mairie 01.60.82.20.79.

Orsay

 Brocante festive Le 3 octobre de 9h à 17h, rendez-vous pour la traditionnelle brocante festive du Guichet.

Quincy-sous-Sénart

 Vide-greniers Dimanche 3 octobre rue des Pierreux.

Saint-Pierre-du-Perray

 Vide-greniers Dimanche 3 octobre sur la place de la Liberté.

Sainte-Geneviève-des-Bois

 Vide-greniers Samedi 2 octobre à La Piscine d’En Face.

Saintry-sur-Seine

 Vide-greniers Organisé par la Paroisse et l’association Les Amis de Saintry et Morsang le dimanche 3 octobre de 9h à 18h au Presbytère, 25, grande rue Charles de Gaulle.

Villebon-sur-Yvette

 Vide-greniers Dimanche 3 octobre allée du Beau Site.

Villemoisson-sur-Orge

 Vide-maisons Samedi 2 et dimanche 3 octobre de 10h à 18h dans le sentier des Merisiers.