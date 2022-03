Où chiner en Essonne

Dans nos éditions papier et numérique de ce jeudi 3 mars , retrouvez les rendez-vous des chineurs de la semaine et même jusqu’à la fin du mois de mars (brocantes, vide-greniers, braderies, marchés et terroir, rendez-vous de collectionneurs…).

Les vide-greniers de ce week-end…

Bouville

 Vide-greniers Samedi 5 et dimanche 6 mars à la base de loisirs.

Juvisy-sur-Orge

 Vide-greniers Dimanche 6 mars sur la place de l’Orge.

Méréville

 Brocante occasions et collections Le 1er dimanche du mois de février à décembre de 7h à 19h à l’ancienne gare face à la tour Trajane. Réservation au 06.32.62.79.07