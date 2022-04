Où chiner en Essonne ?

Dans nos éditions papier et numérique de ce jeudi 31 mars , retrouvez les rendez-vous des chineurs de la semaine et même jusqu’à la fin du mois de mars (brocantes, vide-greniers, braderies, marchés et terroir, rendez-vous de collectionneurs…).

Les vide-greniers de ce week-end…

Athis-Mons

 Brocante du Val Dimanche 3 avril sur l’aire de jeux, place Jean-Jaurès.

Ballancourt-sur-Essonne

 Brocante Organisée par le Comité des fêtes en centre-ville le dimanche 3 avril. Rens. 07.87.86.31.52 & [email protected]

Boutigny-sur-Essonne

 Vide-greniers Dimanche 3 avril sur le parking de la gare.

Bouville

 Vide-greniers Samedi 2 et dimanche 3 avril à la base de loisirs.

Brétigny-sur-Orge

 Vide-greniers Samedi 2 avril sur la place du marché couvert.

Breuillet

 Vide-greniers Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril au centre d’incendie de secours, Grande rue.

Cerny

 Vide-greniers Spécial enfance 0-16 ans Dimanche 3 avril à l’école des Hélices Vertes.

Dourdan

 Vide-greniers de la Foire Ventôse Dimanche 3 avril sur l’esplanade Jean-Moulin.

Egly

 Vide-greniers Dimanche 10 avril sur le parking de la gare RERC.

Gif-sur-Yvette

 Vide-greniers Dimanche 3 avril sur le parking Intermarché.

Igny

 Vide-greniers Dimanche 3 avril sur la place François-Collet, autour de la mairie.

Juvisy-sur-Orge

 Vide-greniers Dimanche 3 avril sur la place de l’Orge.

Lisses

 Vide-greniers Dimanche 3 avril dans la ZA Léonard-de-Vinci, avenue des Parcs.

Massy

 Vide-greniers Dimanche 3 avril rue du Chamin des Femmes.

Mennecy

 Vide-greniers Dimanche 3 avril devant l’Intermarché, rue Jean-Cocteau.

Milly-la-Forêt

 Vide-greniers du Secours populaire Dimanche 3 avril Boulevard Félix-Eboué et place de l’église.

Montlhéry

 Vide-greniers des Saltimbanques Dimanche 3 avril sur la place du Marché. Inscription [email protected] ou 07.81.32.47.02.

Orsay

 Foire à tout de Mondétour Dimanche 3 avril de 9h à 18h, venez chiner dans les rues de Mondétour.

Savigny-sur-Orge

 Brocante Dimanche 3 avril de 8h à 18h dans le boulevard Aristide-Briand et avenue des Ecoles.