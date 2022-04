Où chiner en Essonne ?

Dans nos éditions papier et numérique de ce jeudi 14 avril , retrouvez les rendez-vous des chineurs de la semaine et même jusqu’à la fin du mois de mai (brocantes, vide-greniers, braderies, marchés et terroir, rendez-vous de collectionneurs…).

Les vide-greniers de ce week-end…

Bouville

 Vide-greniers Dimanche 17 et lundi 18 avril à la base de loisirs.

Chilly-Mazarin

 Vide-greniers Samedi 16 et dimanche 17 avril route de Longjumeau.

Fleury-Mérogis

 Vide-greniers Samedi 16 et dimanche 17 avril sur le parking de l’As du Prix, D19.

Itteville

 Vide-greniers Dimanche 17 avril devant le magasin Intermarché.

Marcoussis

 Brocante du lundi de Pâques Lundi 18 avril dans le centre-ville.

Massy

 Vide-greniers Dimanche 17 avril devant le magasin Cora, avenue de l’Europe.

Méréville

 Vide-greniers Dimanche 17 et lundi 18 avril à l’ancienne gare. Résa www.gare91.com.

Saclas

 Vide-greniers Dimanche 17 avril sur la place de l’église. Renseignements et inscription au 06.19.88.42.85.

Vigneux-sur-Seine

 Vide-greniers Dimanche 17 avril sur la place Max-Dormoy.