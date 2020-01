Où chiner en Essonne cette semaine ?

Dans nos éditions papier et numérique de ce jeudi 9 janvier , retrouvez les rendez-vous des chineurs (brocantes, vide-greniers, bourses et braderies, salons de collectionneurs, foires aux livres et disques…) pour le mois de janvier.

Les rendez-vous de la semaine…

Dannemois

Exposition philatélique Collection privée prêtée par Jean-Paul Fournès et Ghislaine Pasty et présentée par l’association Dannemois se raconte sur le thème des institutions européennes les 10/11/12 janvier.

Gif-sur-Yvette

Vide-greniers dimanche 12 janvier.

Gometz-la-Ville

Exposition philatélique du 13 janvier au 1er février sur la libération de Gif des 18 mai 40, 24 août 44 et 8 mai 45.

Marolles-en-Hurepoix

Vesti’Aid Prochaine date de dépôt-vente le samedi 11 janvier.

Montlhéry

Les Puces de Montlhéry samedi 11 janvier.

Vigneux-sur-Seine

Dressing linge de maison mardi 14 janvier, apportez les vêtements qui ne vous servent plus et prenez ceux dont vous avez besoin.

Villebon-sur-Yvette

Bourse des collectionneurs trains et voitures samedi 11 janvier.