Où fêter le Nouvel An en Essonne ?

Le Républicain de l’Essonne vous propose une liste d’endroits où passer votre soirée du 31 décembre. Retrouvez la liste complète et les infos pratiques dans nos éditions papier et numérique du jeudi 19 décembre.

Angerville

Réveillon organisé par l’association des anciens sapeurs-pompiers du Sud-Essonne et sympathisants le mardi 31 décembre dès 19h30 à la salle des fêtes. Animation musicale par l’orchestre Riviera, présence d’un taxi-danseur et menu élaboré par Amandine, traiteur. Adhérents 85€, autres 95€. Réservation 06.07.04.15.28 ou 07.88.53.54.22.

Athis-Mons

Organisé par l’association Ô’Marin le mardi 31 décembre à l’espace René-L’Helguen.

Bondoufle

Dîner spectacle avec l’orchestre Nevada organisé par le Comité des fêtes le mardi 31 décembre à la salle des fêtes.

Bouray-sur-Juine

Réveillon solidaire organisé par l’association Trait d’Union à Domicile le mardi 31 décembre à partir de 21h à la salle du Noyer Courteau. Tarif 53€/personne. Réservation avant le lundi 23 décembre.

Breuillet

Organisé par le Comité des fêtes le mardi 31 décembre. Animé par l’orchestre Sans Sucre Ajouté.

Cheptainville

Mardi 31 décembre dès 19h à la salle polyvalente. Entrée 10€. Inscriptions indispensables.

Egly

Organisé par le Comité des fêtes le mardi 31 décembre à partir de 20h à l’Espace 520 avec l’Orchestre Boomerang et spectacle de transformiste. Adultes 95€, enfants 20€.

Epinay-sous-Sénart

Dîner spectacle organisé par le Comité des fêtes le mardi 31 décembre à partir de 20h à la Maison des arts et de la culture sur le thème Cabaret Paris Paillettes, animé par la troupe Magmashow.

Janville-sur-Juine

Réveillon partagé organisé par l’association OChapO le mardi 24 décembre à partir de 19h à la salle communale.

Limours

Le Comité des fêtes organise son quatrième repas de la Saint-Sylvestre le mardi 31 décembre à partir de 20h. Menu adulte : 85€.

Maisse

Organisé par l’association Albatros à l’espace culturel avec dîner spectacle (Revue tour du monde du cabaret l’Etincelle).

Saintry-sur-Seine

Spectacle cabaret le mardi 31 décembre à partir de 20h à la salle JB-Corot. Menu adulte : 90€, 6 à 12 ans 15€, gratuit moins de 6 ans.

Villemoisson-sur-Orge

Mardi 31 décembre à 20h30, organisé par Villemoisson en fête, à la salle polyvalente des Erables. Sur réservation.