Pêchez en Essonne !

La Fédération Nationale de la Pêche en France lance une grande opération de promotion de la pêche en France

Alors que le Premier Ministre vient d’annoncer un nouvel allègement des mesures de confinement, débutera la semaine prochaine une grande campagne TV consacrée à la promotion de la pêche.

Si la pêche est un loisir qui répond particulièrement bien aux besoins des Français en cette période de sortie de crise sanitaire, prendre sa carte de pêche est aussi un acte militant en faveur de l’environnement… raison pour laquelle cette campagne démarre le 5 juin 2020, journée mondiale de l’environnement.

La pêche est l’une des activités les plus populaires et les plus pratiquées des Français, avec plus de 1,5 million d’adeptes, hommes ou femmes de tous âges, de toutes origines sociales, et de toutes les régions.

A l’heure où les Français se penchent sur leur mode de vie, veulent renouer avec la nature et passer du temps en famille, la pêche est LE loisir qui répond à ces attentes. Peu onéreux, c’est une activité qui

permet d’arpenter les cours d’eaux, torrents, ruisseaux, rivières et lacs en respectant naturellement la désormais fameuse « distanciation sociale ». C’est un loisir transgénérationnel qui permet d’échanger, de transmettre, d’enseigner des valeurs telles que la patience, le partage ou le respect de l’environnement.

Pêcher en France exige d’être titulaire d’une carte de pêche adaptée à la pratique et de respecter quelques règles. Prendre sa carte de pêche n’est pas une contrainte mais un acte militant car c’est à la FNPF qu’est confiée la gestion des ressources aquatiques, du patrimoine piscicole, l’entretien des rivières ou encore la protection de la biodiversité. La FNPF participe à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance des poissons, et d’éducation à l’environnement.

• Plus d’infos sur www.cartedepeche.fr et www.generationpeche.fr