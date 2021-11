Profitez des Automnales de la harpe en Essonne

L’association Musique et Loisirs en Vallée de Chevreuse (Muloivache) avait programmé un premier festival de harpe, à l’automne 2016, les concerts étaient alors donnés plus à l’ouest du département et dans les Yvelines, le festival s’intitulait « la harpe dans tous ses états en vallée de Chevreuse ». La seconde édition, en 2018, fut plus centrée sur l’Essonne, la ville de Dourdan accueillant sept concerts, et le concert de clôture avait lieu à Itteville, avec la grande dame de la harpe, Marielle Nordmann, une star mondiale de l’instrument.

Depuis, le festival se déroule tous les ans, l’édition 2020 ayant été réduite à six concerts pour les raisons sanitaires que chacun connaît.

La programmation se veut toujours très diversifiée, accueillant tous les types de harpe, dans différentes formations, du concert en soliste au quatuor. L’édition 2018 a été un tel succès qu’Yvon Le Quellec, directeur artistique et concertiste très présent en Essonne, dont le cœur balance entre ses chères Côtes d’Armor et son aussi chère Essonne, a proposé à l’association, puis aux partenaires (villes, villages, théâtres, PNR du gâtinais français, associations culturelles ou paroissiales) de reconduire le festival chaque année.

Vous êtes conviés en cette année 2021 à découvrir divers types de harpes : la grande, à pédales, l’électro harpe, la harpe vénézuélienne, la harpe celtique, la harpe troubadour, la harpe triple (instrument rare, pour virtuose), et cela avec d’autres instruments se mariant si bien au roi du festival (flûte, violon, voix, accordéon…). De nombreux concerts sont en entrée libre ou au chapeau. D’autres à un tarif très raisonnable.

Chaque année, on découvre des nouveautés, comme, par exemple, en 2021, le duo violoncelle (Nathalie Jacquet) et Frédérique Garnier, une grande harpiste ayant antan gagné le concours du grand prix de la Fondation.

La programmation

 Dimanche 14 novembre à 17h en l’église Saint-Germain d’Itteville : Concert de Chloé Giraud-Héraut, grande harpe et chant lyrique. Libre participation.

 Vendredi 19 novembre à 20h30 en l’église de Bouray-sur-Juine : duo En cordée-cordes avec Priscille Debuchy, grande harpe et Francis Thévenin, guitare. Libre participation.

 Samedi 20 novembre à 20h30 en l’église d’Angervilliers : duo Livioù keltiek : Nicolas Jacotin, violon, Yvon Le Quellec, harpe celtique et chant.

 Samedi 27 novembre à 20h30 au centre culturel du Plessis, 4, avenue de l’Europe, de Toussus-le-Noble (78) : duo En cordée cordes : guitare et grande harpe, F Thevenin, P Debuchy. Libre participation.

 Samedi 27 novembre à 20h30 au Petit Cerny à Cerny : duo An tadoù kozh dans Celtifolies, spectacle d’humour musical celtique. Libre participation.

 Dimanche 28 novembre à 17h en l’église de Gometz-le-Châtel : duo violoncelle (Nathalie Jacquet), Frédérique Garnier (grande harpe). Libre participation.

 Samedi 4 décembre à 17h30 en l’église de Les Molières : concert de Noël Yvon Le Quellec, harpe celtique et chant. Libre participation.

 Dimanche 5 décembre à 16h30 en l’église d’Authon-la-Plaine : duo En cordée cordes : guitare et grande harpe, F Thevenin, P Debuchy. Libre participation.

 Samedi 11 décembre à 18h en l’église de Forges-les-Bains : Yvon Le Quellec, harpe celtique et chant. Concert de Noël. Libre participation.

 Dimanche 12 décembre à 16h à la salle du Pont de Bois à Saint-Chéron : concert de clôture avec le quatuor celtique « les Harpadours ». Entrée libre.

• Les communes ou associations désirant accueillir un concert de l’édition 2022 (ou un concert avec harpe, hors festival, au printemps 2022) peuvent contacter l’association organisatrice [email protected]