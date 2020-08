Aidez les secours en cas d’accident : pensez à la fiche d’urgence

Une manipulation rapide sur votre smartphone permet aux secours d’accéder à vos informations de santé sans déverrouiller le téléphone.

Même si l’on espère tous et toutes y échapper, les accidents de la vie courante peuvent malheureusement survenir à n’importe quel moment. Afin d’aider les premiers secours à vous prendre en charge le plus efficacement possible, saviez-vous qu’une manipulation simple sur votre téléphone vous permet de remplir une fiche d’urgence personnalisée ?

Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone dans l’onglet « Sécurité et confidentialité » (qui peut également s’appeler « Signal de détresse », selon les modèles). Pour les détenteurs d’iPhone, l’application Santé ou la fiche médicale est trouvable également dans les paramètres. Vous pourrez ensuite renseigner votre groupe sanguin, les éventuelles allergies auxquelles vous êtes sujets et tous les problèmes de santé que vous rencontrez et qui peuvent servir aux secours dans votre prise en charge. Autant de temps de gagné pour vous comme pour les équipes d’urgences.