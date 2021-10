Dernière ligne droite pour Octobre Rose

De nombreuses animations et rassemblements ont été organisés en Essonne durant tout le mois d’octobre et certaines se poursuivent jusqu’en novembre…

Authon-La-Plaine

 Exposition de kakémonos et banderole sur la mairie jusqu’au 31 octobre

Dourdan

 Exposition Le Cirque jusqu’au 30 octobre à la médiathèque. Série d’illustrations sur le thème du cirque issues d’albums du catalogue des éditions Memo Jeunesse.

Lardy

 Opération « Vitrines roses » avec les commerçants, exposition « Rubans roses » avec deux collectifs d’artistes à la médiathèque jusqu’au 7 novembre. Programme sur www.ville-lardy.fr.

Le Mérévillois

 Exposition « Pink Ladies » proposée dans le cadre d’Octobre Rose jusqu’au 31 octobre au centre culturel. Les femmes des collections du Musée intercommunal d’Etampes se déshabillent pour sensibiliser au cancer du sein avec l’association Pink Bra Bazaar.

Marolles-en-Hurepoix

 Tout les samedis du mois d’octobre, retrouvez sur le marché un stand « Octobre Rose ». Course numérique « Plus vite que le cancer ! » les samedi 30 et dimanche 31 octobre (modalités de participation sur le site web : https://octobre-rose.ligue-cancer.net).

 Durant le Salon d’art qui se déroule à la salle des fêtes, vente de l’œuvre-surprise réalisée par le Centre de loisirs dans le cadre d’Octobre Rose.