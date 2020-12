Santé : Un livre d’actualité…

Alors que la campagne vaccinale doit débuter dans quelques jours en France, les éditions du Rocher s’apprêtent à publier le 20 janvier prochain le nouveau livre du Professeur Henri Joyeux intitulé « Face aux virus, bactéries » dans lequel il fait une mise au point sur sa position par rapport aux vaccins.

Le corps humain abrite des milliards de milliards de cellules, de bactéries et de virus. La majorité sont nos alliés, mais dans d’autres cas ils deviennent nos adversaires, sources de maladies auto-immunes – jusqu’au cancer. Comment ce système marche-t-il, et quels choix faire au quotidien pour vivre en paix avec tout ce monde de pollutions virales et autres qui nous entourent, à l’heure où les crises sanitaires se succèdent ?

Dans cet ouvrage, le professeur Henri Joyeux, ancien chirurgien cancérologue et chirurgien des hôpitaux, explique la magnifique organisation et le fonctionnement de nos défenses, innées ou adaptatives, qui nous maintiennent en bonne santé.