Secrets de Jardins en Essonne

Samedi 3 et dimanche 4 octobre, avec l’association Jardiniers en Essonne, découvrez de magnifiques jardins de particuliers ouverts à cette occasion.

 Baulne – Jardin de la Tourbière, 17, rue du Mosnil

Samedi 10h-12h/14h-18h

450 variétés de vivaces et 100 espèces d’arbustes animent ce jardin naturel sensible. Un jardin autonome où tout est recyclé (compost, paillage, etc.).

 Corbeil-Essonnes – Le Jardin de Solange, 41, rue d’Angoulême

Dimanche 14h-18h

Deux jardins atypiques avec végétaux variés, succulentes, mosaïques, poulettes naines, carpes Koï…

 D’Huison-Longueville – Chantefeuilles, 15, rue de la Grange Larchée

Samedi et dimanche 14h-18h

Ce jardin est entretenu dans le respect de l’environnement et avec recherche de biodiversité ; il comprend un petit potager, un pré « naturel » et une partie « jardin de plaisance » où sont abondantes les plantes à feuilles odorantes et/ou à texture intéressante.

 Dourdan – Jardin de Jacqueline, 4, place de la Louette

Samedi et dimanche 14h-18h

Petit jardin de fleurs et arbustes.

 Janville-sur-Juine – La Symphorine, 29, rue de Janville

Samedi et dimanche 14h-18h

Romantique ou spectaculaire l’automne est la saison bénie des photographes qui apprécient la flamboyance du jardin « La Symphorine » : arbustes « caméléon », patchwork des nénuphars et des cynorrhodons, tapissantes bariolées, grands feuillages lumineux, autant de scènes se détachant sur les tendres grisés de la rivière.

 Mennecy – La Gaudine, 54, rue de la Fontaine

Samedi et dimanche 14h-18h

Jardin ornemental avec des fruitiers. Pas de pesticides mais un recyclage des déchets végétaux en broyat.

 Puiselet-le-Marais – Jardin ludique de Patrick et Roland, 2, rue de l’Eglise

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h

Jardin d’agrément qui mélange les styles anglais et français, avec une prédominance de plantes vivaces, grimpantes et d’arbustes décoratifs. Des objets de décoration donnent un caractère insolite à ce jardin. Le 2e espace, dominé par un kiosque de jardin ombragé, ouvre sur un verger avec au centre une spirale aromatique et des carrés potagers.

 Saint-Germain-lès-Arpajon – Les quatre saisons, 4, impasse Camille-Claudel

Dimanche 9h-12h/14h-18h

Jeune jardin de 400 m2 invitant à la flânerie au travers de petits chemins bordés de parterres composés, selon leur exposition, de multiples vivaces et arbustes. Diversités végétales et animales recherchées.

 Saint-Sulpice-de-Favières – Jardin de Yolande, 17, ruelle Saint-Pôl

Samedi 9h-12h/14h-18h

Jardin qui se compose d’une première partie avec arbres et arbustes à fleurs d’une grande diversité ainsi que d’un verger, et de 2 potagers.

 Villeconin – Astrance et campanule, 8 bis, rue des Rieux

Samedi 14h-18h

Jardin d’agrément type rocaille autour de la maison avec bassin et petite cascade. Grand potager en permaculture avec 150 pieds de tomates, 70 variétés…

 Villeconin – Jardins de la Renarde, rue des Rieux

Samedi 14h-18h

3 000 m2 de jardins partagés en 18 parcelles, 25 jardiniers environ plus une parcelle de 150 m2 d’aromatiques et médicinales et beaucoup de fruitiers.

• Retrouvez plus d’informations sur www.jardiniers91.com