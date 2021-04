Secrets de jardins en Essonne lance un appel à candidatures

Vous avez un jardin que vous aimez et vous aimez partager vos passions ? Ceci est pour vous !

Les Jardiniers en Essonne vous invitent à participer à Secrets de jardins en Essonne les 5 et 6 juin prochains.

De quoi s’agit-il ? Tout simplement de rejoindre un certain nombre de passionnés et de faire visiter votre jardin.

Cet événement, baptisé Secrets de jardins en Essonne, est une source de joie et d’échanges pour tous ceux qui les visitent, aussi bien que pour ceux qui ouvrent les portes de leur paradis.

Inscriptions avant le lundi 26 avril.

• Pour tous renseignements, contactez les Jardiniers en Essonne à [email protected] ou au 06.13.41.72.60.