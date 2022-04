Sortez vos anciennes !

La Journée Nationale des Véhicules d’Epoque, lancée en 2017 par la FFVE, se déroulera le dimanche 17 avril. Cette manifestation nationale sera l’occasion de sortir du garage les véhicules de plus de 30 ans. Une journée festive pour tous les amateurs de vieilles mécaniques qui pourront participer à des traversées de villes, des sorties pique-nique, des bourses d’échanges…

Cette journée est devenue un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de véhicules de collection qu’ils soient collectionneurs ou simples amateurs. L’édition 2021, bien que virtuelle en raison de la pandémie, a compté 850 participations sur tout le territoire. La levée des contraintes sanitaires en 2022 permettra de belles rencontres sur le terrain et le virtuel sera également possible.

Une manifestation pour tous

Clubs, musées, professionnels ou simples particuliers sont invités à participer. Toutes les initiatives sont les bienvenues et elles peuvent prendre différentes formes : traversées de villes, sorties autour d’un pique-nique, bourses d’échanges, concours d’élégance ou d’état et de restauration, visite de musées automobiles, présentation de son véhicule en cours de restauration devant sa maison, présentation des métiers de la restauration par des professionnels…

Informations pratiques

Il est possible d’inscrire sa manifestation ou de poster photos et vidéos sur le site dédié à la JNVE sur www.ffve-jnve.org