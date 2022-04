Travaux et aménagements dans les églises de l’Etampois au cours du XVIIIe...

Le père Frédéric Gatineau, président de la Société Historique et Archéologique de l’Essonne et du Hurepoix, tiendra une conférence le samedi 2 avril à 15h30, salle Saint-Antoine à Etampes sur le thème : »Travaux et aménagements dans les églises de l’Etampois au cours du XVIIIe siècle ».

Sur ce sujet, le père Gatineau explique que « nos églises de l’Etampois sont de véritables palimpsestes. Elles gardent les traces des différents aménagements qu’elles ont connus au fil du temps. Les travaux opérés au cours du XVIIIe siècle restent assez négligés, or ils ont parfois profondément changé la physionomie des édifices aussi bien en ce qui concerne l’architecture que le mobilier. L’étude portera sur les églises des 37 communes de la Communauté de Communes de l’Etampois Sud-Essonne ».