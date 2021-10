Un livre à découvrir sur l’histoire des Fiancés de Fontainebleau

Du lundi au vendredi de 14h30 à 15h30, dans l’heure du crime sur RTL, Jean-Alphonse

Richard nous plonge dans les arcanes de la police et de la justice. Entouré de spécialistes,

archives sonores, protagonistes et grands témoins à l’appui, il rouvre les enquêtes des plus grandes affaires judiciaires.

À l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage intitulé « Fiancés de Fontainebleau : la

faillite de la justice », Christian Porte, ancien rédacteur en chef du Républicain de l’Essonne et du Val-de-Marne, sera l’invité de l’émission, lundi 25 octobre, de 14 h 30 à 15 h 30.

L’occasion de découvrir le contenu de la lettre ouverte qu’il adresse à Éric Dupond-Moretti,

Garde des Sceaux, ministre de la Justice…