Une danseuse contemporaine accomplie originaire de l’Essonne

C’est dans l’Essonne qu’elle a débuté. Maintenant c’est à New York qu’elle est devenue une danseuse contemporaine accomplie.

En novembre 2014, Lauriane Nabet, à seulement 21 ans, devient danseuse soliste dans

le junior ballet de la Paris Marais Dance School. Elle participe au festival « Ap(ART)és » à Gif-sur-Yvette et c’est lors de cette première performance que ce jeune talent a été reconnu. Etonnant mélange de douceur et de puissance, Lauriane, encore en formation, sait déjà émouvoir le public et dompter la scène.

Du classique et du contemporain

Lauriane a reçu un enseignement à la fois en Classique et Contemporain depuis son plus

jeune âge. Elle maitrise la très difficile technique Martha Graham, référence américaine et

mondiale en danse moderne. Grâce à ses qualités techniques et artistiques précoces, Lauriane a eu la chance de performer, en parallèle de ses études, sur différentes scènes françaises et internationales.