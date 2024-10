Essonne : faites un tour au Salon d’Art de Marolles-en-Hurepoix

La salle des fêtes François-des-Garets accueille la 15e édition du Salon d’art de Marolles-en-Hurepoix jusqu’au 20 octobre.



Pour cette 15e édition, le Salon d’Art de Marolles-en-Hurepoix accueille « 213 œuvres qui reflètent les émotions de 22 artistes qui partagent ainsi une part d’eux-mêmes et appellent les visiteurs à faire un voyage intérieur ». Ce sont des mots extraits du discours passionné de Nathalie Riva-Dufay, maire-adjointe déléguée à la Vie culturelle très attachée au Salon d’art célébrant les artistes, marollais ou des environs, jeunes, autodidactes et professionnels.



L’événement met à l’honneur Olga Aleksandrova, artiste pluridisciplinaire qui présente des tableaux peints, dont certains faits à partir de bouteilles de lait recyclées en œuvres d’art.



Lors du vernissage du samedi 12 octobre, la municipalité et ses partenaires ont remis différents prix à des artistes qui ont marqué les esprits des institutions. L’artiste-peintre Emmanuelle Crivelle a reçu le prix des Artisans et des Commerçants de Marolles-en-Hurepoix ainsi que le prix de l’Assemblée nationale remis par le député Steevy Gustave, touché par les regards innocents des enfants représentés. Ces distinctions ont ravi l’artiste originaire de Lisses et son fils Oscar, 10 ans. « Tu fais de très belles œuvres Maman, il faut que tu t’en rendes compte », sourit le jeune garçon.



Lauréats 2024 du 15e Salon d’art de Marolles-en-Hurepoix



Prix du Conseil municipal des Enfants : « Naruto » de Filipe Da Silva

Prix des Artisans et des Commerçants de Marolles-en-Hurepoix : « Luciole des mousses » d’Emmanuelle Crivelle

Prix de la Ville de Marolles-en-Hurepoix : « L’Aigle » d’Adda Merzougui

Prix de la CDEA : « Mirage #2 » d’Olivier de Géa

Prix de l’Assemblée nationale : « Regard d’enfant » d’Emmanuelle Crivelle

Coups de cœur du public : remise le dimanche 20 octobre à 17h.