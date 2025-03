Essonne : le cinéma d’Arpajon ferme ses portes ce dimanche 9 mars

A peine deux ans et demi après sa réouverture le samedi 15 octobre 2022, le cinéma Première Arpajon, en proie à des difficultés financières, ferme ses portes ce dimanche 9 mars 2025.

La réouverture du cinéma historique d’Arpajon, en centre-ville, était alors très attendue. L’ancien cinéma Stars avait fermé ses portes le 5 janvier 2020 et laissé les Arpajonnais et tous les habitants des villes voisines sans cinéma de proximité. Après un an de travaux, il avait rouvert ses portes grâce à un partenariat entre Réginald de Guillebon, producteur et propriétaire du magazine Première, et Charles Vintrou du Groupe des exploitants et des cinémas indépendants.

Le cinéma avait été entièrement rénové, des fauteuils clubs de la salle 1, ou du nouveau hall d’entrée plus spacieux et plus lumineux, tout avait été pensé pour y profiter des sorties des films populaires, des blockbusters du moment, mais également des films d’auteurs ou des films du patrimoine dans les meilleures conditions. Les salles étaient toutes équipées en Dolby 7.1, de quoi ravir les cinéphiles, tout comme la programmation de films en version originale sous-titrée.

Un projet qui avait été soutenu à hauteur de 500 000 euros par les collectivités

Dans le cadre de la requalification de son centre-ville, la municipalité d’Arpajon avait participé activement au projet. Le cinéma en cœur de ville était en effet jugé comme un moteur d’attractivité et de dynamisme pour la ville. Ce soutien s’était affiché avec un soutien financier de la ville pour 200 000 euros, ainsi qu’un accompagnement par ses partenaires, la Région Ile-de-France pour 300 000 euros, et Cœur d’Essonne agglomération pour 100 000 euros.

Malheureusement, rapidement des difficultés s’étaient faites ressentir avec un public qui a mis du temps à revenir dans les salles arpajonnaises, et des péripéties comme les émeutes urbaines de juin 2023 au cours desquelles le cinéma avait été vandalisé et pillé. La façade en porte encore les stigmates aujourd’hui.

Un plan pour une réouverture cet automne

Le cinéma ferme donc ses portes ce dimanche 9 mars au soir, un an après avoir été placé en redressement judiciaire. Une audience devant le tribunal de commerce doit avoir lieu ce mercredi 12 mars, et toutes les parties prenantes du dossier s’attendent à, sauf surprise de dernière minute, à ce qu’une liquidation judiciaire soit décidée.

Le constat d’échec est inévitable, mais sur ce dossier la municipalité n’est pas restée inactive ces derniers mois, avec la ferme intention de conserver le cinéma de la ville. « Nous avons travaillé pendant plusieurs mois avec les associés sur la possibilité de prendre des participations dans la SCI, mais la société en question et l’un des deux associés est dans une telle situation financière aujourd’hui que ce n’était pas sérieux pour la collectivité d’entrer dans le tour de table », indique Christian Beraud, maire d’Arpajon.

A moins que les associés amènent des garanties ou des liquidités d’ici l’audience du mercredi 12 mars, la liquidation judiciaire devrait être prononcée. « Si c’est le cas, nous annoncerons notre volonté commune, de la ville et de Cœur d’Essonne agglomération, avec le président Eric Braive, de notre volonté de reprendre les murs du cinéma », indique Christian Beraud.

Dès le 12 mars, les deux collectivités pourraient donc présenter un projet commun où, avec l’appui d’une société, elles pourraient reprendre les locaux afin de rouvrir le cinéma ensuite, en passant un bail avec un exploitant. Si ce scénario se produit, une réouverture pourrait être envisagée d’ici la fin de l’année, peut-être même dès le mois de septembre.

Mais évidemment, cette fermeture fait des dégâts collatéraux. « Je pense aux 3 employés du cinéma qui vont subir cette fermeture de plein fouet. Mais, lors de sa réouverture, ils pourraient bien sûr avoir toute leur place dans le projet », note le maire d’Arpajon.

Se pose également la question de l’argent public qui est déjà allé dans le projet. « La ville avait une convention avec la société qui devait reverser une partie de l’aide financière si elle n’exploitait pas le cinéma durant 7 ans », rappelle Christian Beraud. Dans ce contexte, il semble difficile que la ville récupère ce qui était convenu dans la convention.

Il apparaît aujourd’hui que le business plan initial, même s’il avait été respecté avec ses objectifs de 120 000 entrées par an, était inatteignable. « Leur montage financier ne tenait pas à l’usage, d’où l’importance aujourd’hui de sortir de ce dispositif », résume l’édile. A suivre.