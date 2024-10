Essonne : une soirée casino exceptionnelle pour Super Noah et les enfants qui luttent contre le cancer à Bruyères-le-Châtel

Le soir du 12 octobre, le CCAS bruyérois a organisé une soirée casino avec l’Accueil jeunes au profit de l’association Super Noah qui accompagne les familles avec des enfants atteints de cancer.



Le samedi 12 octobre, l’espace Bruyères Loisirs et Culture a été transformé en casino éphémère pour une soirée caritative exceptionnelle. Les invités, habillés avec élégance – costumes et parfois nœud papillon pour les hommes, robes chics et pailletées pour les femmes –, se sont réunis pour une cause noble : la lutte contre les cancers pédiatriques.

Philippe Richard, directeur de l’Accueil Jeunes, Thierry Rouyer, maire de Bruyères-le-Châtel et Audrey Bernable, présidente de l’association Super Noah.

Le CCAS de Bruyères-le-Châtel, a, cette année, fait le choix de soutenir une nouvelle association essonnienne lors d’une soirée caritative. Syndy Limbergere, responsable de l’Action sociale et de la Vie locale, a contacté Audrey Bernable, présidente de l’association Super Noah, basée à Linas.



Noah, c’est le prénom de son petit garçon emporté par le cancer le 1er août 2022 à l’âge de 10 ans. Pour honorer sa mémoire de super guerrier passionné par le jeu Super Mario, sa famille a créé une association pour améliorer le bien-être des enfants malades, soutenir les familles endeuillées, sensibiliser le public au quotidien des enfants et financer la recherche.



« Nous ne réparerons pas cette injustice, mais ce soir, on peut améliorer le quotidien des enfants malades », souligne Thierry Rouyer, maire de Bruyères-le-Châtel. Le samedi 12 octobre, les proches de Noah et de nombreux Bruyérois ont franchi la porte de l’espace BLC pour passer une soirée à jouer pour une bonne cause, la lutte contre les cancers pédiatriques.

Les jeunes inscrits à l’Accueil Jeunes et au Permis ont joué le rôle des croupiers.



Le CCAS a pu compter sur l’investissement de l’Accueil jeunes pour apprendre les règles et tenir le rôle de croupier sur les différentes tables : les jeux de dés, le blackjack, le poker et la roulette. Deux tables proposaient ce jeu de hasard et parmi les joueurs, il y avait Yves, 38 ans, qui ne faisait que parier sur le 12 rouge, son jour et mois de naissance. « Je suis le tonton de Noah, c’est génial de pouvoir jouer comme dans un casino et de se mobiliser pour une belle cause ». La chance ne lui a pas sourit, elle était du côté des jeux de dés, à la table du Zanzibar, où il faut atteindre le score de 120 points en ne faisant que des triples. Catherine, la grand-mère de Noah, laisse le petit Aezio lancer les dés. Dès son premier essai, il fait un total de 100 points, une réussite qui a enchanté la tablée.

Aezio est le petit frère d’Ayden, un garçon de 4 ans, atteint d’un cancer rarissime du cerveau et de la moelle épinière touchant seulement cinq enfants dans le monde. « Ayden continue de se battre tous les jours et c’est grâce à la force de tous ces enfants que je tiens debout encore aujourd’hui », confie Audrey Bernable lors de son discours pour remercier les 120 personnes présentes à la soirée casino.



Au total, cette soirée a permis de récolter plus de 2 100 euros pour l’association Super Noah, un bel élan de solidarité pour soutenir la lutte contre les cancers pédiatriques.

Tél. : 06.03.68.04.26. / Facebook : Association Super Noah / Don possible sur HelloAsso.