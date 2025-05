La Galerie du Studio Déclic, à Etampes, présente du 24 mai au 26 juillet 2025 l’exposition « Couleurs croisées ». Ce rendez-vous artistique met en regard les univers picturaux de Sophie Moreau et Houssa Kýu, deux artistes aux démarches singulières, réunies pour une exploration sensible de la saison du renouveau.

Deux univers en résonance : fleurs, couleurs et abstraction

Dans cette exposition inédite à Etampes, formes florales, gestes colorés et transparences subtiles s’entrelacent pour créer un paysage intérieur poétique et vibrant. En mêlant abstraction et suggestion, les œuvres de Moreau et Kýu offrent une parenthèse contemplative et sensible, où chaque tableau devient une fenêtre ouverte sur une nature réinventée.

Un dialogue artistique silencieux qui invite à ralentir, observer, ressentir.

Houssa Kýu : une peinture du souvenir et du geste

Formée aux côtés de Franck Senaud et marquée par sa rencontre avec Luc Olivier, Houssa Kýu déploie depuis plus de 20 ans une œuvre profonde, entre paysages mentaux et abstraction sensible. Les toiles qu’elle expose à l’Espace Déclic ont été créées à mains nues, à même le sol, dans un hommage vibrant à son frère disparu à l’été 2023.

Jeux de couches, de matières, de lumière et de silence : cette série intime explore la mémoire à travers une peinture instinctive et puissante.

Une œuvre de Houssa Kýu (Photo Studio Déclic).

Sophie Moreau : la poésie discrète de la nature

Inspirée par la nature, la lumière et les instants fugaces, Sophie Moreau travaille à partir de croquis, de souvenirs et de scènes saisies sur le vif. Son travail explore la floraison, à la fois ordonnée et sauvage, discrète ou envahissante.

Dans un style épuré, elle compose ses œuvres avec rigueur et équilibre, en quête d’un rythme visuel, d’un jeu entre vides et pleins, entre figuration et abstraction. Sa palette volontairement restreinte sublime la simplicité, pour mieux inviter le spectateur à la rêverie.

Une œuvre de Sophie Moreau (Photo Studio Déclic).

Un vernissage en musique : samedi 24 mai 2025 à 18h

Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 24 mai 2025 à partir de 18h, à la Galerie du Studio Déclic. Pour rendre ce moment encore plus chaleureux, l’artiste Maite Vilar, accompagnée de son groupe, proposera un concert piano-voix et guitare-voix.

Leur répertoire printanier dialoguera avec la poésie visuelle des œuvres exposées, pour une expérience sensorielle complète, entre art et musique.