A Forges-les-Bains, 7 000 € de plus pour lutter contre le cancer du sein

La course « Forges rose » a réunit 500 participants le 6 octobre.

Organisée depuis 2022 par la municipalité de Forges-les-Bains, la course et marche « Forges rose » avait lieu cette année le 6 octobre. Quelques 500 participants y ont pris part, ce qui a permis de récolter 7 000 € qui ont été remis à la Ligue contre le cancer de l’Essonne. La mairie a salué l’implication des nombreux partenaires, bénévoles et associations, notamment « Ouest Essonne athlétisme » qui a réalisé le balisage et l’encadrement de la course.