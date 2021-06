Canton d’Yerres : Clodong et Sureau l’emportent largement

Conseillers départementaux sortants et représentants de la majorité conduite par François Durovray, le binôme Olivier Clodong et Martine Sureau est arrivé en tête avec 69.65 % des suffrages exprimés. Ils l’emportent donc très largement face à Emilie Godart et Karim Sellami (30.35 %).