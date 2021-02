En raison des travaux de remplacement d’appareils de voie à Rungis, Orly et de remplacement de rails par mise en œuvre d’une suite rapide ou « train usine » la circulation sera perturbée cette semaine.

Ainsi, les circulations du RER C seront interrompues, en soirée du 1er au 5 février entre les gares de Paris-Austerlitz et de Massy-Palaiseau à partir de 21h30. Des bus de substitution seront mis en place entre Paris-Austerlitz et Massy-Palaiseau et entre Paris-Austerlitz et Pont-de-Rungis.