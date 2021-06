Départementales : La gauche remporte le canton d’Athis-Mons

C’est l’un des cantons perdus par la majorité sortante. A l’issue du second tour des élections départementales ce dimanche 27 juin, le binôme Marion Beillard et Jean-Jacques Grousseau sort vainqueur du scrutin avec 58,23 %. Ils font ainsi basculer le canton à gauche et confirment la défaite d’Aline Durand et de Pascal Picard (conseiller départemental sortant) qui ont obtenu 41,77% des suffrages.

Un résultat plus ou moins attendu suite à la victoire de Jean-Jacques Grousseau lors des élections municipales de 2020, qui faisait basculer la commune d’Athis-Mons à gauche (après un mandat de Christine Rodier).