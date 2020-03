Des créneaux dédiés aux soignants et aux aînés à l’Intermarché de Saint-Germain-lès-Arpajon

Dans le contexte actuel de confinement, le magasin Intermarché germinois propose des horaires spécifiques aux personnes âgées et au personnel hospitalier.

Partout en Essonne, la solidarité et l’entraide sont de mise en cette période de propagation du Covid-19. A Saint-Germain-lès-Arpajon, le magasin Intermarché propose un créneau horaire, de 8h30 à 9h30, réservé aux personnes de plus de 65 ans et à celles travaillant dans le milieu hospitalier. Les intéressé(e)s devront présenter leur carte d’identité dans le premier cas ou leur carte professionnelle dans le second.

Le magasin reste ouvert au reste de la population de 9h à 19h.