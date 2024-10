L’événement, organisé à l’occasion d’Octobre Rose, a encore battu son record de don.

Trente caisses à savon sur la ligne de départ, un village santé toujours plus grand et un don toujours plus important au profit de la Ligue contre le cancer. Avec 14 000 € récoltés, la troisième édition des Briis Cars, qui a eu lieu le 20 octobre, bat à nouveau son propre record et réalise encore une fois l’une des plus importantes récoltes de fonds organisées dans le département à l’occasion d’Octobre Rose.

Une réussite d’autant plus éclatante que, cette année, l’événement créé par la commune a été organisé pour la première fois par une association indépendante, qui porte le même nom que le rendez-vous annuel. « C’était beaucoup de travail pour la mairie, qui a souhaité lâcher un peu de lest là dessus. De plus, la création de l’association permet de pérenniser cet événement qui fonctionne très bien. Elle a été créée en début d’année. On s’est un peu lancé dans l’inconnu, mais on a eu de la chance : sans une goutte de pluie de la journée, le public a encore été au rendez-vous avec 4 000 ou 5 000 visiteurs », se réjouit le président de « Briis Cars », Davy Gaillard, qui en profite pour saluer l’implication de l’élue et bénévole Morgane Boyard.