Essonne : attention aux faux démarcheurs pendant le confinement

Le confinement n’arrête pas les personnes malhonnêtes. Ainsi hier, mercredi 25 mars, des personnes se présentant comme de pseudos commerciaux pour le gaz et électricité ont été vus sur le secteur de Bouray-sur-Juine et Lardy, tenant même de rentrer chez les personnes vulnérables sous prétexte de vérifier les compteurs et la bonne application des nouveaux tarifs du gaz ou de l’électricité ou pour tout autre prétexte.

Les gendarmes de la brigade territorial de Lardy ont interpellé un homme à Lardy. Il faut cependant rester vigilant. Rappelons que dans cette période de confinement, aucun fournisseur officiel n’envoie de démarcheurs faire du porte-à-porte. Dans tous les cas, hormis les interventions prioritaires ou vitales, il ne faut prendre aucun risque et ne pas laisser d’inconnus à son domicile.

Face à un individu suspect un seul réflexe: ☎️ le 17 !