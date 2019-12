Essonne : des bus au départ d’Etampes vers Brétigny

Depuis le matin de ce mercredi 18 décembre, ainsi que les jeudi 19 décembre et vendredi 20 décembre, les personnes devant se rendre à leur travail à Paris pourront également utiliser des bus.

Il s’agit de bus de 64 places assises. Ils circuleront sans arrêt du point de départ à Etampes leur arrivée à Brétigny le matin et inversement le soir. Quatre bus circuleront le matin et le soir pour faciliter la vie des usagers devant impérativement se rendre à leur travail.

Le député de l’Essonne Franck Marlin avait saisi par courrier la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse afin de lui demander de mettre en place des navettes dans un courrier du lundi 16 décembre.

@IDFmobilites met en place un bus direct entre Gare d’Étampes et Gare de Brétigny-sur-Orge les 18, 19 et 20 décembre

➡️Départ de @MairieEtampes : 04:45, 05:45, 06:45 et 7:45

➡️Départ de @Bretigny91 : 17:40, 18:40, 19:40 et 20:40 pic.twitter.com/tAW8ArJwR5

— Keolis Ormont (@KeolisOrmont) December 17, 2019