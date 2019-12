Essonne : incendie dans une boulangerie à Corbeil-Essonnes

C’est un bien triste réveillon qui s’est déroulé à Corbeil-Essonnes ce mardi 24 décembre. Aux environs de 21h, un incendie s’est déclaré dans un local à boulangerie de la ville.

La boulangerie, d’une surface de 200m², ést située au rez de chaussée d’un bâtiment R+2+combles, à usage mixtede commerce et d’habitation.

Les 21 sapeurs-pompiers engagés venus de 5 centres de secours ont éteint le feu au moyen de deux lances à eau. Après reconnaissances dans les étages et appartements, le bilan n’a fait état d’aucune victime.

Des relevés explosimétriques, de monoxyde de carbone et de température ont été réalisés par les équipes du SDIS de l’Essonne et des opérations de dégarnissage et de protection des biens ont été effectuées.

Les coupures d’énergie et les dégâts dans la boulangerie occasionneront la fermeture provisoire de l’établissement et donc du chômage technique pour trois employés.